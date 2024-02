Presidente do NYCB compra mais de US$ 200 mil em ações, após tombo dos papéis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 14:48 Para compartilhar:

O presidente do New York Community Bancorp (NYCB), Alessandro DiNello, adquiriu mais de US$ 200 mil em ações da empresa, que tombaram mais de 59% até o momento neste ano. A empresa divulgou a compra em um registro de títulos.

DiNello comprou 50 mil ações a um preço de cerca de US$ 4,19 por ação, marcando uma compra total no valor de US$ 209 mil.

As ações do New York Community Bancorp afundaram nas últimas duas semanas, depois que o banco regional divulgou um prejuízo surpreendente e disse que estava reforçando seu balanço patrimonial, após a aquisição do Signature Bank no ano passado e as perdas em sua carteira de imóveis comerciais.

A empresa também foi atingida por uma série de rebaixamentos por analistas de Wall Street e empresas de classificação de crédito. Fonte: Dow Jones Newswires

