Presidente do Náutico garante presença de policiamento e realização da partida com o Vasco Ao L!, Edno Melo confirma que houve reunião nesta sexta-feira (21) na qual, além de contingente de PMs, foi definido o número de seguranças para serem contratados

O presidente do Náutico, Edno Melo, assegurou que a partida com o Vasco será realizada neste domingo (24), nos Aflitos. Em contato rápido com o LANCE!, o dirigente confirmou uma reunião com a Polícia Militar e destacou que haverá contingente para garantir a segurança em torno da partida válida pela Série B.

– O jogo acontecerá sem maiores problemas. O Governo de Pernambuco confirmou que vai disponibilizar o número de policiais militares para a partida. Além disto, na reunião hoje, também solicitou um número de seguranças para serem contratados – disse.

Além do policiamento, a previsão é de que 120 seguranças trabalhem no jogo entre o Timbu e o Cruz-Maltino.

Entenda o caso

Na quinta-feira passada (21), a CBF enviou um ofício à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) na qual ameaçou retirar todas as partidas do estado caso o Governo do Estado não garantisse a presença da Polícia Militar em campo.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, a decisão passaria a valer para o confronto entre Náutico e Vasco, pela 31ª rodada da Série B.

A decisão da CBF aconteceu dias após torcedores do Santa Cruz invadirem o campo da Arena Pernambuco e perseguiram jogadores na partida na qual a equipe foi eliminada pelo Floresta, na fase eliminatória da Copa do Nordeste.

