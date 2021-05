Presidente do Museu de Orsay assume Louvre

A presidente do Museu de Orsay, Laurence des Cars, substituirá Jean-Luc Martinez à frente do Louvre a partir de 1º de setembro – informou o Palácio do Eliseu nesta quarta-feira (26), confirmando uma informação da rádio France Inter.

Des Cars, de 54 anos, será a primeira mulher a dirigir o prestigioso museu francês, após passar quatro anos à frente do Museu de Orsay.

Durante esse período, essa historiadora da arte do século XIX e início do XX se destacou por seu dinamismo e se concentrou na diversidade, nos temas sociais e na importância de atrair as novas gerações.

Jean-Luc Martinez, de 57, dirigia o Louvre desde 2013. Esse historiador e arqueólogo especializado em antiguidades gregas concorria por um terceiro mandato.

Muito preocupado com abrir o Louvre para todos os públicos, lutando contra o elitismo, reorganizou e reformou o museu para torná-lo mais acolhedor.

Na sua gestão, o número de visitantes passou de 10 milhões em 2019, antes da pandemia do coronavírus, um recorde mundial.

A decisão final sobre a nomeação dos presidentes dos grandes museus públicos cabe ao presidente da França, Emmanuel Macron.

