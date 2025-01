Presidente do México diz que tem ‘mesa de diálogo’ com EUA ante ameaça de tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta sexta-feira (31) que seu governo tem uma “mesa de diálogo” com os Estados Unidos ante a ameaça do presidente americano Donald Trump de impor tarifas de 25% aos produtos do país.

“Informo ao povo do México que temos uma mesa de diálogo com o governo dos Estados Unidos, onde abordamos temas diferentes e acordos todos os dias”, declarou a presidente um dia antes da data anunciada por Trump para impor tarifas de 25% ao México e ao Canadá, seus aliados no Acordo de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

yug/nn/fp/aa