A presidente do México, Claudia Sheinbaum, celebrou neste domingo (9) diante de milhares de simpatizantes que tenha prevalecido o “diálogo” com os Estados Unidos para que o presidente Donald Trump suspendesse as tarifas sobre as exportações mexicanas.

Durante um evento para celebrar o acordo com Trump, Sheinbaum declarou-se “otimista” sobre o futuro da relação comercial, mas também advertiu: “Não podemos ceder em nossa soberania”.

yug-axm/mr/ic