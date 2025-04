Presidente do México diz que país assinará acordo de troca comercial com União Europeia

O México buscará diversificar suas relações comerciais com outros países além dos Estados Unidos, afirmou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 3. O discurso vem no dia seguinte ao anúncio das tarifas recíprocas do presidente norte-americano, Donald Trump.

“O México vai assinar e vai manter um acordo de trocas comerciais com a União Europeia”, declarou Sheinbaum, sem dar mais detalhes.

Ainda segundo a líder mexicana, o país segue em negociações com os Estados Unidos em relação às tarifas sobre a indústria automotiva, aço e alumínio.