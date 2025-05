Presidente do México critica suspensão de importação do país de bovinos pelos EUA

São Paulo, 12 – A presidente do México, Claudia Sheinbaum, criticou nesta segunda-feira, 12, a decisão dos Estados Unidos de suspender temporariamente as importações mexicanas de gado, cavalos e bisões por conta da presença da mosca-da-bicheira. Segundo ela, a medida é “injusta” e não condiz com o esforço conjunto entre os dois países para erradicar a praga.

Sheinbaum ainda ressaltou que o México está comprometido com o controle da praga e que não aceitará decisões unilaterais sem diálogo. “Não podemos ficar correndo para reagir a tudo o que se diz no dia, especialmente da secretária de Agricultura dos EUA Brooke Rollins”, afirmou. “O México não é pinhata de ninguém.”

Para a presidente, o ideal seria que a medida “durasse apenas 15 dias para que continuemos trabalhando, e esperamos que essa medida, que consideramos injusta, seja suspensa muito em breve”, afirmou Sheinbaum, em entrevista coletiva.