Presidente do México cita ligação ‘respeitosa’ na conversa com governo dos EUA sobre tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, respondeu positivamente ao anúncio de que o governo norte-americano adiou a aplicação de tarifas de 25% sobre a maioria dos produtos importados do México até 2 de abril após uma ligação entre os dois líderes no início da manhã desta quinta-feira, 6. Em postagem no X, a presidente mexicana disse que eles “tiveram uma ligação excelente e respeitosa na qual concordamos que nosso trabalho e colaboração produziram resultados sem precedentes”.

A isenção vale para produtos contemplados no Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC ou USMCA, em inglês), citou Sheinbaum.

“Este acordo será até 2 de abril, quando os Estados Unidos anunciarão tarifas recíprocas para todos os países”, afirmou.

O governo mexicano reprimiu cartéis, enviou tropas para a fronteira dos EUA e entregou 29 chefes de cartéis há muito perseguidos pelas autoridades americanas ao governo Trump em um intervalo de semanas.