Presidente do Liverpool sonha com jogos do time pelo Campeonato Inglês ao redor do mundo

O presidente do Liverpool, Tom Werner, disse nesta sexta-feira, em entrevista ao jornal Financial Times, que tem o sonho de mandar os jogos do time pelo Campeonato Inglês em diferentes países, mas a ideia encontrou resistência imediata dos torcedores da tradicional equipe inglesa.

O tema das principais ligas europeias que realizam jogos no estrangeiro foi reavivado depois de a Fifa ter aberto recentemente uma revisão das suas regras que bloqueiam os chamados jogos “fora do território”. A Premier League, liga que organiza o Campeonato Inglês, propôs em 2008 organizar uma rodada extra de jogos a cada temporada fora da Inglaterra, mas encontrou forte oposição de grupos de torcedores e também da Fifa.

Se a Fifa mudar a sua política, poderá abrir a porta às ligas europeias que sediam jogos nos Estados Unidos e na Arábia Saudita – ambos importantes e lucrativos futuros anfitriões de torneios para o órgão dirigente mundial – bem como noutros países onde os principais clubes realizam frequentemente exibições fora de temporada.

“Estou determinado a que um dia um jogo do Campeonato Inglês seja disputado na cidade de Nova York”, disse Tom Werner, que traçou um plano “louco” ainda mais ambicioso para que vários jogos do Inglês fossem disputados em uma programação contínua em todo o mundo no mesmo dia.

“Tenho até uma ideia maluca”, disse Werner, “de que haveria um dia em que jogaríamos um jogo em Tóquio, um jogo algumas horas depois em Los Angeles, um jogo algumas horas depois no Rio, um jogo algumas horas depois, em Riad, e fazer com que seja uma espécie de dia em que o futebol, onde a Premier League, é admirada.”

A oposição veio rapidamente de um dos principais grupos de torcedores do Liverpool, Spirit of Shankly, que escreveu nas redes sociais: “Qualquer pessoa determinada a jogar partidas oficiais da LFC Premier League no exterior deve lembrar que nós, como torcedores, estamos determinados a não vê-lo”.

Disputar jogos da liga no exterior tem sido uma linha vermelha para o futebol europeu, mesmo que países como Espanha, Itália e França tenham levado seus jogos de Supercopa para Arábia Saudita, China e Israel. As Supercopas são eventos em grande parte cerimoniais disputados entre a liga nacional da temporada anterior e os vencedores do título da copa.

O principal proprietário do Liverpool, o financista americano John Henry, parecia cauteloso com as reações dos torcedores. O Financial Times informou que Henry, também principal proprietário do Boston Red Sox, enfatizou que as esperanças de Werner de um jogo em Nova York “não eram algo que eu defendesse ou em que estivesse particularmente interessado”.

Henry teve que se desculpar com os torcedores do Liverpool em 2021 por inscrever o clube na polêmica Superliga que 12 clubes famosos tentaram lançar como uma ruptura com a estrutura competitiva tradicional do futebol europeu.

Uma reação furiosa dos torcedores e ameaças de legislação por parte do governo britânico forçaram os seis clubes ingleses a se retirarem e o plano da Superliga ruiu em 48 horas. Real Madrid e Barcelona ainda trabalham nos planos para reviver o projeto.

Os jogos “fora do território” correm o risco de criar outro fosso entre os torcedores ingleses e os proprietários dos seus clubes, que são cada vez mais bilionários dos Estados-nação dos Estados Unidos e do Oriente Médio.

Organizar jogos no exterior “não faz parte dos nossos planos atuais, realmente não faz”, disse o presidente-executivo da Premier League, Richard Masters, em abril, depois que a Fifa alimentou especulações ao concordar em se retirar de um processo judicial em Nova York sobre o assunto.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, não deu nenhum prazo no mês passado para a conclusão da revisão. Os critérios a serem considerados pelo grupo de trabalho da Fifa incluíam ajudar os torcedores nacionais a viajar milhares de quilômetros para assistir aos jogos e proteger os times locais que poderiam ser ofuscados por clubes com marcas globais que jogam perto deles.

“Vamos descobrir uma maneira de oferecer a eles viagens e acomodações muito baratas para que, se o Liverpool jogar contra o Nottingham Forest, possamos apoiar os torcedores que vêm a Nova York e tornar isso algo atraente para os torcedores também”, disse Werner.