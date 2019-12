Presidente do Líbano indica professor para formar governo

BEIRUTE, 19 DEZ (ANSA) – O presidente do Líbano, Michel Aoun, encarregou o ex-ministro da Educação Hassan Diab, 60 anos, de formar um novo governo no país.

Professor da Universidade Americana de Beirute, Diab é apoiado pelos partidos xiitas Hezbollah e Amal e pelo Movimento Patriótico Livre, legenda cristã à qual pertence o chefe de Estado.

A indicação encerra semanas de um impasse iniciado com a renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri, no fim de outubro, em função da onda de protestos da população contra a classe política.

Os partidos que apoiam Diab têm pelo menos 69 dos 128 votos no Parlamento, quatro a mais do que o necessário para garantir a maioria.

O ex-ministro da Educação terá o desafio de formar um governo capaz de tirar o Líbano de sua pior crise econômica desde o início dos anos 1990, e sem o apoio das lideranças sunitas.

(ANSA)