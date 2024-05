Presidente do Irã tinha ‘muito sangue nas mãos’ (Casa Branca)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/05/2024 - 15:30 Para compartilhar:

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, tinha “muito sangue nas mãos”, manifestou-se a Casa Branca, nesta segunda-feira (20), apesar de o governo americano ter apresentado suas condolências após a morte do dirigente em um acidente de helicóptero.

“Ele era um homem com muito sangue nas mãos”, disse a jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, acusando Raisi de ser responsável por abusos “atrozes” contra os direitos humanos no Irã e de apoiar aliados regionais, incluindo o Hamas.

