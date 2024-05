Presidente do Irã morre em queda de helicóptero

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 2:49 Para compartilhar:

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, morreu aos 63 anos na queda de um helicóptero, informou a TV estatal do Irã nesta segunda-feira (20).

Raisi, 63 anos, seu ministro das Relações Exteriores e outros passageiros foram encontrados mortos depois que as equipes de resgate descobriram o local da queda do helicóptero na manhã de segunda-feira.

A agência de notícias estatal Mehr informou que “todos os passageiros do helicóptero que transportava o presidente iraniano e o ministro das Relações Exteriores foram martirizados”.

Um alto funcionário iraniano também disse à agências que Raisi habia morrido nos destroços. “O presidente, o ministro das Relações Exteriores e todos os passageiros do helicóptero morreram no acidente”, disse o alto funcionário iraniano.

Upon the martyrdom of the president and the minister of foreign affairs, the government cabinet convened an urgent meeting. pic.twitter.com/ujStRnkWg0 — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024

O helicóptero de Raisi foi encontrado na madrugada de segunda-feira em uma área montanhosa, cerca de 12 horas depois de cair em condições climáticas adversas.

Raisi estava voltando para casa com o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, e autoridades estaduais locais em meio a nuvens pesadas e neblina densa, depois de viajar ao país vizinho, Azerbaijão, para abrir uma nova barragem com o presidente Ilham Aliyev.

A mídia estatal informou inicialmente que a aeronave havia sofrido um “pouso forçado” e que os esforços iniciais de resgate foram frustrados devido ao forte vento e neblina e ao terreno acidentado e implacável da região.

Raisi voava em um helicóptero Bell 212 fabricado nos EUA no momento do acidente, informou a mídia estatal. A agência de notícias oficial do Irã, INRA, disse que Raisi viajava em um comboio de helicópteros quando um deles caiu perto da cidade de Jolfa, cerca de 600 quilômetros a noroeste de Teerã.

As primeiras imagens do local do acidente mostraram destroços espalhados e peças soltas do helicóptero, de acordo com o New York Times.

BREAKING: MANY BODIES OF THOSE DIED IN IRAN PRESIDENT RAISI HELICOPTER CRASH HAVE BEEN BURNT AND CANNOT BE IDENTIFIED pic.twitter.com/ilM0ohOmnZ — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024

Com a morte de Raisi, todos os olhos se voltaram para o que isso poderia significar para o governo do Irã. Segundo a lei iraniana, o primeiro vice-presidente do país, Mohammad Mokhber, assumiria o cargo de presidente por um período de prisão de 50 dias, período em que deverá ser realizada uma eleição para escolher o sucessor de Raisi.

Com a morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi numa queda de helicóptero neste domingo (19), o primeiro-vice-presidente Mohammad Mokhber é quem deve assumir o cargo.

A sucessão, entretanto, só ocorre com a aprovação do líder supremo, Ali Khamenei, que tem a palavra final em todos os assuntos de Estado.