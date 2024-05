++ Presidente do Irã morre em queda de helicóptero ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/05/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 20 MAI (ANSA) – O governo iraniano confirmou na madrugada desta segunda-feira (20) a morte do presidente Ebrahim Raisi e de sua comitiva, após a queda do helicóptero que os transportava para o país depois de uma visita à fronteira com o Azerbaijão.

Raisi, de 63 anos, viajava das zonas fronteiriças do nordeste para a cidade de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental, onde inauguraria uma refinaria no último domingo (19).

A agência Mehr afirmou que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, o governador da província do Azerbaijão Oriental, Malek Rahmati, e o líder de oração de Tabriz, Mohammadali Al-Hashem, também morreram. (ANSA).