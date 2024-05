Presidente do Irã está desaparecido após acidente de helicóptero

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/05/2024 - 15:56 Para compartilhar:

O Irã iniciou neste domingo (19) uma operação de resgate no noroeste do país para encontrar o helicóptero acidentado no qual viajava o presidente Ebrahim Raisi.

“Ocorreu um acidente com o helicóptero que transportava o presidente” na região de Jofa, na província ocidental do Azerbaijão Oriental, informou a televisão estatal.

O local em questão fica na floresta Dizmar, perto da cidade de Varzaghan. Esperemos que Deus devolva o presidente e seus companheiros aos braços da nação”, declarou o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

Três helicópteros transportavam a comitiva presidencial. Dois deles aterrissaram sem problemas em Tabriz, noroeste do Irã, menos o que transportava Raisi, um aiatolá de 63 anos.

A agência de imprensa oficial Irna informou que Raisi, assim como o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, estava entre os passageiros, juntamente com o governador provincial e o principal imã da região. Mais de 20 equipes de busca foram enviadas ao local.

A televisão estatal transmitiu imagens de membros do Crescente Vermelho iraniano caminhando em meio a uma neblina densa, e de fiéis rezando pela saúde do presidente em mesquitas, incluindo a da cidade natal de Raisi, Mashhad, no nordeste do país.

O vice-presidente iraniano, Mohammad Mokhber, deixou Teerã à tarde rumo a Tabriz acompanhado de vários ministros, de acordo com o porta-voz do governo.

A busca é acompanhada internacionalmente, inclusive pelos Estados Unidos, que não têm relações diplomáticas com o Irã. “Acompanhamos os relatos de um possível pouso forçado de um helicóptero que transportava o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Irã”, disse um porta-voz diplomático em Washington.

A Arábia Saudita, rival regional do Irã, expressou “grande comoção” com o acidente e disse que estava “pronta para fornecer qualquer assistência” necessária à República Islâmica, que descreveu como “irmã”.

A União Europeia ativou seu serviço de cartografia para ajudar nas buscas. O Iraque também ofereceu “recursos disponíveis”, segundo declaração do porta-voz do governo Bassem al Awadi, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que estava pronto para “fornecer todo o apoio necessário”.

– Azerbaijão –

Raisi viajou neste domingo à província do Azerbaijão Oriental, onde inaugurou uma barragem ao lado do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, na fronteira entre os dois países.

“Rezamos pelo presidente Ebrahim Raisi e pela delegação que o acompanha”, disse Aliyev, que também ofereceu ajuda nas buscas.

Considerado ultraconservador, Raisi foi eleito presidente em 18 de junho de 2021, no primeiro turno de uma votação marcada por uma abstenção recorde, e na ausência de um adversário de peso.

Raisi sucedeu o moderado Hassan Rouhani, que o havia derrotado nas eleições presidenciais de 2017 e que, após dois mandatos consecutivos, não pôde concorrer novamente.

Raisi saiu fortalecido das legislativas de março, as primeiras eleições em nível nacional desde os protestos que eclodiram em 2022 após a morte de Mahsa Amini, presa por não respeitar o código de vestimenta do país para as mulheres.

Nascido em novembro de 1960, Raisi fez carreira no Judiciário. Antes de se tornar presidente, foi procurador-geral de Teerã e procurador-geral do país.

Hossein Amir-Abdollahian, 60, foi nomeado chefe da diplomacia iraniana por Raisi em julho de 2021.

