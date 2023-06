Presidente do Irã chega à Nicarágua para reunião com Ortega

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/06/2023 - 23:04 Compartilhe

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, chegou à Nicarágua nesta terça-feira (13), para se reunir com o colega Daniel Ortega, com quem busca fortalecer os laços binacionais, informaram veículos de comunicação governamentais.

Raisi, que viaja acompanhado de uma ampla delegação, foi recebido durante a tarde no aeroporto Augusto C. Sandino de Manágua pelo chanceler Denis Moncada, segundo os veículos de informação.

Antes, a vice-presidente, porta-voz do governo e também mulher de Ortega, Rosario Murillo, indicou à imprensa estatal que Raisi tem na agenda “um programa amplo de reuniões” no país da América Central.

Ortega deu as boas-vindas ao “irmão presidente” iraniano, a quem garantiu que os dois países compartilhavam “sinais de Deus”, como a coincidência das vitórias da Revolução Islâmica em fevereiro de 1979 e da Revolução Sandinista em julho do mesmo ano.

“Por isso, sempre dissemos e repetimos que somos revoluções gêmeas, de raízes profundas na defesa da nossa identidade e do bem-estar dos nossos povos”, ressaltou Ortega.

Raisi, por sua vez, declarou que, “desde o início da vitória da Revolução Islâmica, houve uma relação fraterna excelente com os nossos irmãos da Revolução Sandinista”, e ressaltou que os laços entre os dois países “não são relações usuais tradicionais, e sim relações completamente estratégicas”.

“Queremos aumentar e aprofundar nossas relações em todas as áreas: política, econômica e cultural, e em todos os âmbitos, principalmente em matéria de ciência e tecnologia”, acrescentou Raisi, segundo a tradução oficial de seu discurso durante a cerimônia de boas-vindas oferecida por Ortega.

O líder iraniano iniciou ontem sua primeira visita à América Latina, com uma parada na Venezuela. O giro continuou hoje na Nicarágua e, amanhã, ele viaja a Cuba para concluir a vista aos países considerados “amigos”.

Em Caracas, Raisi e o presidente venezuelano Nicolás Maduro firmaram 25 acordos para fortalecer a cooperação entre Irã e Venezuela, dois países que são alvos de sanções dos Estados Unidos.

Raisi é o segundo presidente iraniano a visitar a Nicarágua depois de Mahmoud Ahmadinejad, que viajou ao país em 2007 e 2012 para se reunir com Ortega como parte da aproximação dos laços entre Teerã e Manágua.

Em fevereiro deste ano, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, esteve em Manágua, onde afirmou que a República Islâmica e o país centro-americano têm “muitas similitudes” e que ambos estavam finalizando mecanismos para impulsionar acordos bilaterais em áreas como saúde, cultura, ciência e política.

Durante a visita do chanceler iraniano, Ortega, que já defendeu o uso por parte de Teerã da energia nuclear com fins pacíficos, questionou a autoridade moral dos países do Ocidente para restringir o direito do Irã a adquirir armas nucleares.

Na América Latina, o Irã mantém laços políticos estreitos com Venezuela, Cuba e Nicarágua, mas também possui relações diplomáticas e comerciais com outros países da região.

bur-fj/dga/rpr/ic-lb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias