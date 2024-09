Presidente do Irã afirma que Líbano ‘não pode virar outra Gaza’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/09/2024 - 5:59 Para compartilhar:

O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, afirmou nesta terça-feira (24) que o Líbano não pode virar “outra Gaza”, após os bombardeios de Israel na segunda-feira contra alvos do grupo Hezbollah que deixaram quase 500 mortos no país.

“O Hezbollah não pode ficar sozinho contra um país que está sendo defendido, apoiado e que recebe suprimentos dos países ocidentais, dos países europeus e dos Estados Unidos”, disse Pezeshkian em uma entrevista ao canal CNN em persa, traduzidas para inglês.

“Não podemos permitir que o Líbano vire outra Gaza”, disse.

