Presidente do Internacional confirma retorno de Bruno Méndez ao Corinthians Mandatário do Inter revelou que a última proposta feita não agradou a diretoria do Timão

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, confirmou após a derrota por 3 a 2 diante do Botafogo que o clube gaúcho encerrou as negociações por Bruno Méndez, e o zagueiro retornará ao Corinthians.





+ ATUAÇÕES: Coletivo do Timão sobressai na Arena; veja as notas



– Estamos encerrando as negociações com o Corinthians. Bruno (Méndez) queria ficar, mas vai retornar para lá. Fizemos a maior proposta financeira do clube, mas insuficiente na visão do Corinthians – afirmou o mandatário na coletiva após a derrota para o clube carioca, no Beira-Rio.

O atleta uruguaio estava cedido ao Colorado até 30 de junho. O Timão, como informado pelo LANCE!, admitia reduzir o valor fixado (6 milhões de dólares) para concluir a venda, mas também repassaria um percentual menor do que 50% para o Inter. O Corinthians detém 70% dos direitos do atleta, e os outros 30% pertencem ao Montevideo Wanderers, do Uruguai.

+ TABELA – Confira e simule os jogos do Timão e Goiás no Brasileirão



As propostas apresentadas pelo Inter foram consideradas baixas pela diretoria alvinegra, e as negociações foram encerradas.

Bruno Méndez completou seis jogos pelo Internacional no Brasileirão, portanto, poderá ser utilizado por Vítor Pereira no restante da competição. Ele brigará por posição com João Victor, Gil, Raul Gustavo, Robson Bambu e Robert Renan.

A tendência é que ele esteja disponível para Vítor Pereira quando a janela de transferências abrir, no dia 18 de julho. O contrato de Bruno com o Timão vai até dezembro de 2023.

E MAIS:

E MAIS: