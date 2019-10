Presidente do Guarani diz que venda de Davó ao Corinthians está ‘encaminhada’

O presidente do Guarani, Ricardo Miguel Moisés, afirmou nesta terça-feira que está encaminhada a negociação do atacante Davó com o Corinthians, assim como o acerto com Sidiclei Menezes para assumir o cargo de diretor de futebol em 2020. Os assuntos foram tratados pelo mandatário durante o conselho técnico do Paulistão, em São Paulo, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

“O Guarani não toca no assunto da contratação do diretor de futebol e da negociação do Davó com o Corinthians até conseguir os 45 pontos na Série B e escapar do rebaixamento. Os dois assuntos, porém, estão bem encaminhados”, disse o dirigente, sem revelar detalhes sobre as duas negociações.

Destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e promovido aos profissionais no início do Campeonato Paulista, o garoto de 20 anos é o principal talismã bugrino na próxima janela de transferências. Alvo do Corinthians, Davó tem multa rescisória de R$ 8 milhões ao mercado interno e 60% dos direitos econômicos vinculados ao clube de Campinas.

A negociação está em andamento e a expectativa é que o acordo seja fechado até o final do ano, uma vez que existe uma boa relação da Elenko Sports, dona de 40% dos direitos do jogador, com o clube da capital.

Sidiclei Menezes é o favorito para ser o diretor de futebol, cargo vago desde a demissão de Estevam Soares, em 12 de setembro. O cartola viajou para Portugal na última segunda-feira e só retorna ao Brasil no próximo dia 28, quando pode oficializar o acordo. “Tenho alguns compromissos por lá e, antes disso, não posso acrescentar sobre assunto”, comentou.