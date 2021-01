Presidente do Grêmio fala sobre futuro de Renato e nega saída imediata de Pepê

O Grêmio está na decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras e luta no Campeonato Brasileiro pelas primeiras colocações, mas com chances remotas de título. Este será o panorama do Grêmio neste início de 2021. O presidente Romildo Bolzan Jr. declarou que já pensa no que vem pela frente, até mesmo no início da temporada seguinte, a partir do final de fevereiro.

O mandatário gremista foi questionado sobre o futuro de Pepê e de Renato Gaúcho. Isto porque o atacante é nome frequente nas especulações do mercado da bola e o treinador tem contrato perto do fim.

“Se o Pepê sair, se houver proposta, vai ser lá no final de janeiro. Agora não temos nenhum time oficialmente interessado. Veremos lá para frente. Temos alternativas importantes que darão continuidade à nossa capacidade de competir”, explicou.

“A questão do Renato sempre tratamos quando chega mais para o fim. Não tem dúvida que havendo o desejo recíproco, e há, isso se resolve rapidamente”, finalizou Bolzan.

A final da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, acontecerá apenas em fevereiro. Os jogos estão marcados para os dias 3 e 10, mas podem ser adiados caso os paulistas vençam a Copa Libertadores e garantam vaga para o Mundial de Clubes.

