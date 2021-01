Presidente do Grêmio detona a arbitragem brasileira Romildo Bolzan estava completamente irritado após o Gre-Nal disputado no Beira-Rio

A temperatura está quente no Grêmio. Após o revés no Gre-Nal, elenco, comissão técnica e diretoria estavam irritados com a postura do árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que deu pênalti a favor do Inter nos minutos finais.

Nos vestiários, além do técnico Renato Gaúcho, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan pediu a palavra e detonou a arbitragem no país.

‘Tivemos duas situações de pênalti e só foi marcada a contra o Grêmio. Gera um ambiente de indignação, que gera reações fortes e tem que respeitar isso’.

‘Chegamos à conclusão que não adianta mais. Ou se tem uma mudança drástica de forma de qualificar a arbitragem e uma mudança nos protocolos do VAR. Não vale mais a pena questionar esse tipo de situação. O tamanho do prejuízo já está feito pela arbitragem brasileira’, completou.

Com a derrota no clássico, o Tricolor fica na 6ª colocação, com 51 pontos, 11 a menos que o líder Internacional.

