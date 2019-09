Presidente do Grêmio acusa Flamengo de soberba para confronto na Libertadores

Porto Alegre – Soberba foi a palavra usada por Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, para caracterizar o Flamengo e o momento que vive o clube, adversário da semifinal da Libertadores. Para o mandatário, “não tem coisa melhor” do que o clima criado no Rio de Janeiro, como revelou nesta terça-feira no evento de lançamento da chapa para eleição do Conselho Deliberativo gremista.

“Estamos adorando esse ambiente criado pelo Flamengo. Não tem coisa melhor para nós do que essa soberba, essa arrogância, esse sentimento hegemônico e essa capacidade de que a imprensa já fez eles jogarem com o Liverpool lá no final do ano, essas coisas todas que a gente sabe como acontecem. Não tem ambiente melhor para mostrarmos que quem se dedica a cultura das coisas, aos ambientes das vitórias… e nós já fomos traídos por isso agora recentemente contra o Athletico Paranaense. Mas temos que ter o cuidado e nos vacinarmos e a cultura de fazemos o ambiente nós já sabemos fazer”, afirmou o mandatário do time gaúcho.

O confronto entre as equipes acontecerão nos dias 2 e 23 de outubro. A partida de ida é em Porto Alegre, e o jogo de volta no Rio de Janeiro.