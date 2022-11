Presidente do GPA vê 4° tri próximo ao último, descarta venda pelo Casino

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 11:55 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O GPA está vendo desempenho no quarto trimestre até então semelhante ao do anterior, diante de reestruturação de seu negócio e um consumidor ainda cauteloso, segundo seu presidente-executivo nesta quarta-feira, que disse não ter conhecimento em relação a uma potencial venda de participação do grupo francês Casino na empresa.

O presidente-executivo do dono da marca Pão de Açúcar, Marcelo Pimentel, afirmou a jornalistas na abertura de nova loja da bandeira na zona sul de São Paulo que, em sua visão, a ação do GPA está “desvalorizada” e parece “não ser o momento” para uma operação do tipo pelo Casino.

Pimentel disse ainda que o GPA não tem planos no momento para a venda de participação na Cnova. A companhia possui cerca de 34% da empresa.

O Casino disse nesta terça-feira que levantou 2,68 bilhões de reais com a venda de 10,44% do atacarejo brasileiro Assaí, ficando com cerca de 30,5%. Rumores e notícias sobre um potencial interesse em venda de participação também no GPA vieram à tona nos últimos meses, já que o grupo francês detém 41% do dono de Pão de Açúcar e vem realizando movimentos para redução de dívida.

A nova loja do Pão de Açúcar na Avenida Jornalista Roberto Marinho conta com um leque mais amplo de serviços, como hamburgueria, e foco em perecíveis. A ideia, segundo Pimentel, é que o ponto represente o relançamento da marca com foco no cliente premium.

(Por Andre Romani)

