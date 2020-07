Presidente do Fluminense celebra conquista da Taça Rio: ‘Coroa a dignidade’

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, enalteceu o brilhantismo dos seus jogadores e na conquista da Taça Rio, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã, nos pênaltis, contra o Flamengo. E também não esqueceu de reforçar a posição do clube, que foi contrário à volta precipitada do Campeonato Carioca. Por isso, ele dedicou esta conquista a todos os torcedores do Brasil.

“Esta conquista coroa a dignidade, pelo fato de a gente ter se preocupado, acima de tudo, com a vida das pessoas. O Fluminense sai desta decisão honrado e com orgulho. E dedica este título a todos aos seus torcedores, como também do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras e de todo o Brasil porque muitos deles devem ter acompanhado esta decisão, e para todos aqueles que perderam parentes vítimas da covid”, afirmou.

O dirigente também lembrou o recorde mundial de audiência estabelecido pela FluTV, o canal do clube no YouTube, que atingiu a marca de 3,6 milhões de visualizações simultâneas no momento dos pênaltis. A cantora Marília Mendonça, em 8 de abril, havia chegado à marca de 3,3 milhões.

À tarde, o dirigente chamou a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, chamando a sua ação de dar ao Flamengo, através do TJD-RJ, uma liminar que considerava os dois clubes mandantes nesta decisão da Taça Rio, de GatoFerj. Isso, em tese, liberava a FlaTV de também mostrar a decisão pelo seu canal, o que não aconteceu por causa de decisão do STJD. Com relação ao título, ele foi enfático: “Isso mostra quanto o Fluminense é grande, é gigante e quanto deve ser respeitado” finalizou.

Veja também