Presidente do Flamengo fala sobre Jorge Jesus e admite que saída em 2020 'atrapalhou todo o trabalho'





A passagem de Jorge Jesus pelo Rio de Janeiro agitou o dia a dia do Flamengo na última semana. Após o treinador retornar à Portugal, Rodolfo Landim, enfim, falou sobre o assunto. Em entrevista ao Mauro Cezar Pereira, do “UOL”, o presidente rubro-negro afirmou encarar a “pressão por mudanças” como natural, além de ter aberto o jogo sobre a relação com o Mister, quem contratou em 2019.

– Com a serenidade que o assunto demanda (sobre como está lidando com a pressão por mudanças). No Flamengo, qualquer resultado negativo gera reação, mas confiamos no trabalho que está sendo realizado – escreveu Rodolfo Landim ao blog do jornalista.

Sobre a relação com Jorge Jesus, Rodolfo Landim afirmou que não “fala com o treinador desde 2020”, com exceção de mensagens de natal e ano novo. Em outra resposta, admitiu que “ficou chateado com a maneira” que o treinador saiu em 2020, quando deixou o clube um mês depois de ter renovado seu contrato por uma temporada.

– Ele tinha se comprometido, não só comigo, mas com todo o grupo (jogadores e comissão técnica) a permanecer aqui até ao menos o final da temporada de 2020. Ao renovar o contrato e depois sair repentinamente, atrapalhou todo o trabalho de preparação para a temporada pós-paralisação pela Covid e a eventual adaptação de um novo técnico que contrataríamos para o lugar dele, se soubéssemos que não iria ficar – respondeu o presidente Rodolfo Landim, que viu como “natural” a vinda de Jorge Jesus para o Rio de Janeiro.

