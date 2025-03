Presidente do Flamengo destaca infra-estrutura do clube para enfrentar grupo na Libertadores

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, gostou do grupo no qual o Flamengo vai integrar na Copa Libertadores, após o sorteio realizado nesta segunda-feira, no Paraguai. O time rubro-negro vai enfrentar LDU, Deportivo Táchira-VEN e Central Córdoba-ARG, no Grupo C. A estreia será na Venezuela.

“Não tem moleza na Libertadores, mas, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho com a gente”, disse o dirigente. “Quando vocês de casa lembram de Libertadores com o Flamengo sem ir a Quito? É natural, quando as bolinhas pintam, a gente já vê Quito chegando, estamos acostumados.”

Bap afirmou que a infra-estrutura do clube ajuda. “Eu entendo que a logística vai ser mais complicada para outros adversários que não fazem voos fretados. A gente chega no aeroporto, o avião decola quando a gente chega. A gente já está acostumado, temos uma infraestrutura bastante aparelhada para entregar o maior conforto aos atletas, isso vai ser o menor dos problemas.”

O presidente demonstrou otimismo no desempenho do Flamengo. “Sempre (empolgado) e que 2025, que a gente começou muito bem, siga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente.”