Presidente do Flamengo confirma a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, confirmou nesta quinta-feira a venda do zagueiro Fabrício para o Cruzeiro. O dirigente esteve presente no evento de lançamento do Campeonato Carioca comentou sobre a negociação com clube mineiro.

“O fluxo de caixa estava delicado e fizemos esforços importantes entre a posse e o início do ano. O Fabrício Bruno foi uma combinação de fatores. O atleta não queria permanecer aqui. Ele tinha vontade de ir para o Cruzeiro e é legítima. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende que tem que receber pelo atleta. Nós chegamos a um bom termo para receber à vista”, afirmou o dirigente.

Pela saída do atleta, que perdeu espaço no time titular desde que Filipe Luís assumiu o comando técnico, a equipe rubro-negra vai receber 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) e o montante vai ser pago à vista.

Ao ser questionado sobre reforços, o mandatário flamenguista se esquivou do assunto, não quis entrar em detalhes, e direcionou o assunto ao início de trabalho de José Boto, novo diretor de futebol do clube e o seu entendimento com Filipe Luís.

“Eles estão se dando muito bem. Alinhamento total. Agora é implementar o que a gente combinou nos últimos 120 dias. Está tudo indo muito bem e estou bastante confiante”, afirmou Bap.