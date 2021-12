Presidente do Fed vê ‘progressos reais’ para que taxa Libor deixe de ser usada

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que há “progressos reais” para que a taxa Libor deixe de ser usada. Durante reunião virtual do Conselho de Monitoramento da Estabilidade Financeira (FSOC, na sigla em inglês), ele disse que há expectativa por legislação para apoiar essa transição da taxa interbancária, qualificando a questão como “complexa”.

Presidindo a reunião, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, falou em linha similar. Ela pediu que o Congresso adapte a legislação para ajudar essa transição “e eliminar incertezas potenciais”.

As autoridades esperam que a Libor deixe de ser usada em grande medida no fim do ano atual, sendo preservada ainda apenas para algumas modalidades específicas de usos.

