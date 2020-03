Presidente do Fed adverte que atividade econômica será ‘fraca’ no segundo trimestre

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, advertiu que a economia americana deverá sofrer o impacto da pandemia do novo coronavírus no segundo trimestre.

“A atividade econômica entre abril e junho será fraca. Entretanto, a chance de recessão este ano irá depender do quão cedo se controlar o impacto da pandemia”, disse Powell em entrevista coletiva, na qual afirmou que taxas de juros negativas não são apropriadas para a atual situação do país.