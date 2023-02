Presidente do Eurogrupo fala em ano desafiador e sem recessão para zona do euro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/02/2023 - 17:37 Compartilhe

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, reconheceu que 2023 deve ser um ano “desafiador” para a zona do euro, mas reiterou que o bloco não espera entrar em recessão. Segundo ele, as previsões mais pessimistas sobre os riscos ao mercado de energia não se confirmaram, em meio a um inverno mais ameno do que o previsto na região.





Em coletiva de imprensa após reunião do grupo, que reúne ministros das finanças da zona do euro, Donohoe acrescentou que o crescimento econômico na região perdeu força, embora não tenha tido contração. “Comparado com o ponto em que estávamos no verão europeu passado, os preços de energia caíram significativamente”, disse.

Donohoe comentou que o mercado de trabalho no bloco demonstra resiliência e que o ano passado foi “positivo” em relação à criação de desemprego.

Já o Comissário de Economia da União Europeia, Paolo Gentiloni, ressaltou que o cenário no mercado de energia tem sido mais “encorajador” do que há alguns meses.





Ele repercutiu as projeções da Comissão Europeia, divulgadas na manhã desta segunda-feira.

