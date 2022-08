Presidente do Equador declara de “interesse” de seu governo realização da final da Libertadores-2022

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou nesta terça-feira do interesse do governo de seu país a realização da final da Copa Libertadores-2022 e seu respectivo torneio feminino, informou o Ministério do Esporte.







Por meio de um decreto, o presidente encarregou o chefe dessa pasta, Sebastián Palacios, de coordenar e “garantir o bom desenvolvimento” dos dois eventos esportivos.

Palacios comemorou a declaração de Lasso, chamando-a de “boa notícia”.

Lasso também ordenou que as autoridades máximas dos ministérios convocados pela pasta do Esporte disponibilizem “todas as instalações, assim como o contingente humano, técnico e operacional” para os torneios, conforme decreto divulgado pela Secretaria-Geral de Comunicação da presidência.

A final da Copa Libertadores-2022 será disputada no estádio Monumental de Guayaquil, casa do Barcelona do Equador, no dia 29 de outubro.

As equipes equatorianas foram eliminadas do campeonato masculino da Libertadores. Apenas o Independiente del Valle sobrevive na Copa Sul-Americana.

A Libertadores feminina será disputada entre os dias 13 e 28 de outubro.

