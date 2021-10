Presidente do Cruzeiro fala sobre reunião com atletas e nega que haja 6 meses de atrasos de funcionários

O presidente do Cruzeiro não deu uma entrevista coletiva para falar sobre as novas e antigas dificuldades da Raposa, que tem seu elenco principal em greve, por salários atrasados, funcionários insatisfeitos e uma pressão enorme sobre sua gestão. Sérgio Santos Rodrigues fez um pronunciamento e apenas falou, tentando explicar o cenário do clube, porém, sem acrescentar muito do que já se sabe.

Ele comentou sobre a reunião com empresários para mostrar o caos financeiro e espera que na próxima segunda-feira, haja alguma novidade sobre soluções que amenizem mais uma crise da Raposa. Confira nos vídeos o que disse o dirigente, que também falou sobre suas viagens à Europa, alvos de críticas dos torcedores.

E MAIS:

E MAIS:

E MAIS:

E MAIS:

Sérgio tentou amenizar o ambiente tumultuado no Cruzeiro em seu pronunciamento-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

E MAIS:

Saiba mais