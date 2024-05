Presidente do Criciúma reforça oferta de estádio para Grêmio e Internacional: ‘Está tudo certo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 18:40 Para compartilhar:

O presidente do Criciúma, Vilmar Guedes, reforçou que o estádio Heriberto Hülse está à disposição de Grêmio e Internacional para a sequência da temporada. O dirigente garantiu que não quer retorno financeiro, mas tão pouco prejuízo. A dupla gaúcha, ao menos neste primeiro momento, indicou outros locais.

“Extraoficialmente, está tudo certo. O estádio Heriberto Hülse reúne as melhores condições, mas precisamos aguardar o laudo final da Conmebol. Não vamos nos furtar de estender as mãos para os clubes gaúchos, desde que não gere prejuízo financeiro. Não queremos que tenha um viés arrecadativo”, explicou.

O Criciúma recebeu ao longo da semana representantes da Conmebol, que fizeram uma vistoria no Heriberto Hülse. A ideia é que o estádio fique como opção para possíveis jogos de Grêmio e Internacional, tanto pelas competições continentais quanto pelas nacionais.

O Grêmio escolheu treinar nas dependências do Corinthians e, em um primeiro momento, usar o estádio Couto Pereira, do Coritiba, para mandar seus jogos até poder voltar a atuar em sua Arena. O estádio do Criciúma, no entanto, seria uma opção caso o clube queira ficar mais próximo de Porto Alegre, já que está localizado a menos de 4h da capital gaúcha.

O mesmo acontece com o Internacional, que anunciou nesta quinta-feira que ficará em Itu, no Othon Hotel. Na segunda-feira, o clube colorado informou também a escolha da Arena Barueri, utilizado atualmente pelo Palmeiras, e do Alfredo Jaconi, do Juventude, para seus próximos jogos da Copa Sul-Americana.