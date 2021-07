Presidente do Corinthians reclama da arbitragem e promete pedir imagens e áudio do VAR: ‘Lamentável’ Duilio Monteiro Alves usou seu perfil no Twitter para esbravejar contra a decisão da arbitragem que marcou pênalti polêmico contra o Timão em empate com o Internacional

O apito final já soou na Neo Química Arena após o empate em 1 a 1 do Corinthians com o Internacional. No entanto, devido a uma arbitragem polêmica, a partida segue acontecendo nos bastidores, com reclamações e promessas de buscar entender o que houve, como fez o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, que quer ver as imagens e os áudios do VAR.

Em seu perfil oficial no Twitter, o mandatário corintiano reclamou da marcação de um pênalti de Jõ em Victor Cuesta, que gerou o gol que abriu o placar nesta noite. Segundo a arbitragem, baseada na regra do futebol, mesmo que o jogador colorado estivesse em posição de impedimento, a falta foi cometida antes de ele participar da jogada. Algo que não convenceu Duilio.

– Hoje, na Neo Quimica Arena, tentam explicar que um jogador do Inter estava em posição irregular para fazer gol, mas estava legal para sofrer pênalti. Como esse tipo de injustiça pode ocorrer na era do VAR? Pior: passam 5 minutos para marcar esse pênalti absurdo e só 2 minutos de acréscimo? Lamentável a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique – disse em post no Twitter.

Segundo Duilio, o clube vai buscar, junto à CBF, as imagens e os áudios do VAR da partida deste sábado. O presidente alvinegro ainda citou que o árbitro de vídeo foi o mesmo que marcou um pênalti duvidoso contra o Timão na Copa do Brasil do ano passado, quando a equipe acabou eliminada do torneio.

– Vamos pedir imagens e áudio do VAR, que foi operado pelo mesmo Carlos Eduardo Nunes Braga daquele pênalti inaceitável do Piton contra o América-MG, na Copa do Brasil – concluiu o mandatário.

No intervalo da partida, ainda nos túneis da Arena, ao lado de Alessandro, gerente de futebol, Duilio Monteiro Alves foi cobrar do árbitro uma explicação sobre o lance, segundo foi mostrado durante a transmissão do Premiere.

Com o empate, o Corinthians chegou aos 11 pontos no Brasileirão e está na 10ª posição, ainda sem os resultados do restante da rodada, que continua neste domingo. O Alvinegro volta a campo na próxima quinta, contra a Chapecoense.

