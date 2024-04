Presidente do Corinthians negocia R$ 706 mi de dívida da arena: ‘Se tirar isso, ninguém segura’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/04/2024 - 19:25 Para compartilhar:

Augusto Melo, presidente do Corinthians, detalhou a dívida de R$ 706 milhões que o clube tem com a Caixa por causa da construção da Neo Química Arena. “Ano passado foram pagos R$ 100 milhões só de juros, quatro parcelas de R$ 25 milhões. Nós precisamos ficar livres disso, porque com isso nós não temos várias receitas da arena. Então, precisamos quitar essa dívida”, disse Augusto ao programa Os Donos da Bola, da TV Band.

O executivo falou que já teve três reuniões com a Caixa e chegou a ir até Brasília para conhecer o presidente do banco e entender melhor a situação.

O apresentador Neto questionou: “Como presidente, você tem certeza que, se conseguir pagar esse estádio, o Corinthians não voa?” Augusto Melo não hesitou e respondeu: “Voa. Ninguém segura o Corinthians se nós tirarmos esse entrave. Por isso, estamos trabalhando para tentar sair disso o mais rápido possível.”

Melo definiu a dívida como “um grande calo” e ressaltou que o clube não consegue monetizar receitas da arena. “Se o Corinthians levar um parceiro para a Neo Química Arena, ele só tem 12% desse dinheiro, não 100%.”