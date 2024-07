Presidente do Corinthians nega negociação por Firmino, ex-Liverpool: ‘Muito dinheiro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2024 - 9:46 Para compartilhar:

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi flagrado em uma conversa descontraída com os torcedores na Neo Química Arena. No bate-papo, viralizado nas redes sociais, o mandatário negou estar negociando com o atacante Roberto Firmino, considerado muito caro pelo dirigente.

“Não, não vem. Muito dinheiro”, limitou-se a dizer Augusto Melo, que indicou ter consultado a situação do atacante, que atualmente defende as cores do Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador vinha sendo apontado como o “nome de impacto” que vem sendo procurado pela diretoria corintiana.

Firmino assinou um contrato milionário com o Al-Ahli, válido até 2026, e dificilmente voltará ao Brasil antes do fim do vínculo. O atacante atuou por oito anos no Liverpool, da Inglaterra, onde conquistou inúmeros títulos, incluindo a Liga dos Campeões 2018/19. Atuou também por Hoffenheim, da Alemanha, e Figueirense.

Augusto de Melo revelou também que chegou a conversar com Brian Rodríguez, jogador Uruguai que está sendo investigado por suspeita de estupro no México. O Corinthians chegou a fazer uma proposta de aproximadamente R$ 30 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas a negociação esfriou por causa da polêmica. “O Brian tinha conversa, mas não vai dar mais. Só se provar a inocência dele”, disse o mandatário sobre Brian Rodríguez, que nega as acusações, feitas por uma mulher de 26 anos.

Enquanto busca por reforços, o Corinthians segue focado em continuar reagindo no Brasileirão. O time paulista é o 14º colocado, com 19 pontos, quatro à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 19h, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Brasileirão.