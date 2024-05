Presidente do Corinthians lamenta crise com patrocínios: ‘Esperar a poeira baixar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 18:55 Para compartilhar:

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou nesta quinta-feira que a equipe perdeu a oportunidade de fechar um grande patrocínio em razão da polêmica com a casa de apostas Vai de Bet, patrocinadora do clube, nas últimas semanas.

“Essa semana perdemos um grande patrocínio, de uma das maiores marcas do mundo. Por conta das polêmicas, recebi uma mensagem deles pedindo para esperar a poeira baixar”, disse o presidente ao Cross Podcast.

Ainda durante a entrevista, o presidente corintiano reforçou que o contrato com a patrocinadora foi analisado antes da assinatura, e defendeu o superintendente de marketing do clube, Sérgio Moura, que foi um dos responsáveis por realizar o acordo do clube com a casa de apostas.

“É um profissional que nos trouxe o maior patrocínio da América do Sul… Olha o que estão fazendo com ele! O que ele fez na negociação (com a Vai de Bet), trazer o patrocínio para nós. Ele está colocando o Corinthians de volta ao patamar, em termos de estrutura, de marca, coisa que não existia há 16 anos. A gente está resgatando isso. Ele está sendo crucificado, é um absurdo”, continuou.

Nesta manhã, Sérgio Moura pediu afastamento do cargo após a divulgação de detalhes do contrato do Corinthians com a atual patrocinadora master do time. O superintendente vinha sofrendo forte pressão nos bastidores em meio à polêmica.

Ainda na entrevista, Augusto Melo negou que existiu um intermediário “laranja” na negociação entre o Corinthians e a casa de apostas. “Confio plenamente em todos que coloquei lá, a mão no fogo não coloco nem pelos meus filhos por que eles podem fazer alguma bobagem. Mas confio em todos plenamente”, completou.

ENTENDA O CASO

Durante a semana passada, alguns detalhes do contrato entre a casa de apostas Vai de Bet e o Corinthians foram divulgados. Segundo reportagem do Uol, a empresa Rede Social Media Design foi usada como intermediária nas negociações, e que esta, teria passado valores via PIX à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda. que serviria como “laranja”. As investigações ainda continuam em andamento.