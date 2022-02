Presidente do Corinthians fala em ‘correção de rota’ após demitir Sylvinho

Minutos após a demissão do técnico Sylvinho do Corinthians, o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, foi a publico oficializar o desligamento do profissional.

E MAIS:

Sylvinho é o segundo treinador demitido na ‘Era Duílio’ (Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Em um rápido comunicado, o mandatário corintiano agradeceu os serviços prestados e justificou a atitude como uma correção de rota.

> GALERIA – TIMÃO ATIVO PARA SE LIVRAR DE ATLETAS FORA DOS PLANOS

​> TABELA – CONFIRA E SIMULE OS JOGOS DO TIMÃO NO PAULISTA



– Após o jogo, nos reunimos no vesitário, eu e a diretoria de futebol, e entendemos ser o momento de interromper o trabalho do nosso treinador e o momento de fazer uma correção de rota. Vim aqui para comunica-los, e aproveito para agradecer todo o empenho do Sylvinho, todo o trabalho, dedicação ao Corinthians – disse o presidente corintiano.

A parte mais forte do estafe do Timão sempre foi favorável a permanência de Sylvinho, inclusive o próprio Duílio, mas após a derrota, de virada, para o Santos, em plena Neo Química Arena, na última quarta-feira (2), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, a situação ficou insustentável que nem mesmo o presidente conseguiu intervir.

Na temporada passada o agora ex-treinador do clube alvinegro já era alvo de críticas da torcida, principalmente a uniformizada, que mais de uma vez solicitou publicamente a demissão do profissional. Contudo, Duílio e os seus dois homens fortes, o Diretor de Futebol Roberto de Andrade e o Gerente Alessandro Nunes sempre se manifestaram favoráveis em dar uma sequência de trabalho a Sylvinho.

De acordo com o próprio Duílio, a direção de futebol se reunirá novamente já nesta quinta-feira (3) para discutir o futuro do clube e buscar um novo profissional para comandar a parte técnica.

E MAIS:

Saiba mais