Presidente do Corinthians diz que PSG aceitou comprar Moscardo

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, garantiu nesta quinta-feira (18) que o PSG acertou a compra do jovem meio-campista brasileiro Gabriel Moscardo após superar divergências na negociação.

“Eles aceitaram, está tudo bem: ele é do Paris-Saint Germain”, disse o dirigente do ‘Timão’ em entrevista ao programa “Jogo Aberto”, da Band.

O presidente do time paulista garantiu que a transferência foi fechada em 22 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões pela cotação atual). Segundo a mídia, 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) correspondem à transferência e dois milhões (R$ 10,7 milhões) a metas alcançadas.

A contratação de Moscardo, de 18 anos, estava em suspenso desde o fim de semana, quando Melo determinou o retorno do meio-campista a São Paulo devido a desentendimentos entre os dois clubes na hora de finalizar a contratação.

Os problemas surgiram depois que a jovem promessa informou, em dezembro, que teria que fazer uma cirurgia no pé esquerdo, uma cirurgia “simples” que exigiria, segundo Melo, um afastamento de até três meses.

O PSG queria fechar o acordo somente após a operação, enquanto o Corinthians exigia que fosse antes de ser operado, segundo o presidente do time paulista.

“A partir do momento em que avisamos [sobre a ordem de devolução do atleta], eles concordaram em fazer a compra, assumindo o risco da cirurgia”, acrescentou.

Melo assumiu a presidência do Corinthians no início do mês, quando a negociação já estava avançada. naquele momento, Moscardo já estava em Paris aguardando o acordo final.

O dirigente se opôs à venda por considerar que esta poderia ter sido feita por um valor superior, “de mais de 30 milhões de euros, devido ao talento do meia”.

“O menino pediu para ir embora, dizendo que já estava com a cabeça em outro lugar, então não poderia ficar”, disse nesta quinta-feira o presidente do Corinthians, que nos últimos anos tem tido temporadas menos bem-sucedidas devido, entre outros motivos, a uma crise financeira.

Moscardo estreou profissionalmente em junho passado, na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool do Uruguai, em jogo da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Após a estreia, disputou 24 partidas no Brasileirão, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Ele marcou um gol e já jogou na seleção brasileira sub-23.

