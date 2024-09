Presidente do Corinthians detona CBF: ‘Está manchando a Copa do Brasil e também o Brasileiro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 22:28 Para compartilhar:

O Corinthians segue em situação muito difícil no Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. Neste domingo, com dois jogadores expulsos, o time alvinegro perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Fagner foi expulso ainda no primeiro tempo, após pisão em Calleri. O lance resultou em pênalti para o São Paulo, convertido por Lucas Moura. Na segunda etapa, o zagueiro André Ramalho recebeu o cartão vermelho após cotovelada em Luciano.

Depois do revés, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, contestou os critérios da arbitragem e disparou fortes críticas contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Infelizmente, às vezes, a parte emocional atrapalha um pouco, mas a arbitragem já vem prejudicando o Corinthians há 6, 7 jogos, e hoje não foi diferente. Tem os vídeos que está todo mundo mandando. Se ele (árbitro) tivesse dado a falta na lateral em cima do Yuri, não teria acontecido a jogada para que o André Ramalho matasse o lance ali. É um absurdo, vem invertendo as coisas. Infelizmente, a CBF está aí manchando a Copa do Brasil e o Brasileiro. É um absurdo o que estão fazendo com o Corinthians e nós vamos estar lutando contra tudo e contra todos”, disse o mandatário, em entrevista ao programa “Apito Final”, da TV Bandeirantes.

“O que está acontecendo aqui é um absurdo, da outra vez fui pegar um avião e falar direto com o Ednaldo (presidente da CBF) e o Seneme (presidente da Comissão de Arbitragem), falaram que iriam melhorar e tá aí. Não dá pra admitir, a coisa está muito vergonhosa”, prosseguiu Augusto Melo.

O presidente do Corinthians também falou sobre a mudança de data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A CBF anunciou que a partida irá ocorrer no dia 20 de outubro, e não mais no dia 17. O Corinthians tinha se mostrado contrário à alteração.

“É a coisa mais absurda que eu vi na minha vida. Existe uma regra, um regulamento e eles estão simplesmente rasgando o regulamento deles. Quando surgiram alguns comentários na internet, pessoalmente nós notificamos a CBF, liguei para o Ednaldo. Ele falou que estava numa reunião e assim que acabasse me ligaria. Isso faz 3 dias e até agora não me ligou. E ontem ficamos sabendo às 19h30 a nova data, um absurdo. O mando de jogo é nosso. Se tivesse alguém pra comentar alguma coisa seríamos nós”, bradou Augusto Melo.

“O mínimo que eles tinham que fazer era chamar os quatro clubes e dar uma diretriz pra nós e ali a gente achar uma solução pra todos. E não é só o fato do jogador ser convocado, nós também temos quatro convocados. Muitas pessoas fizeram uma logística em termos de pacote, hotel e vai simplesmente jogar na lata do lixo. Isso é um prejuízo enorme pro Corinthians e meu torcedor, e acho que a gente merece respeito. A gente tem que melhorar em todos os sentidos porque eles estão manchando a Copa do Brasil e agora também o Brasileiro com essas arbitragens”, reforçou o presidente.