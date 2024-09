Presidente do Corinthians confirma empréstimo de R$ 9 mi com amigo empresário para contratações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 21:40 Para compartilhar:

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou que clube fez um empréstimo com o empresário Igor Carvalho Zveibrucker. Segundo o dirigente, a ajuda de R$ 9 milhões foi usada para as contratações do lateral-direito Matheuzinho e o meia Rodrigo Garro.

“Igor é um grande amigo meu, que na hora que eu precisei… O Corinthians não tinha um real para pagar salário quando assumi. A gente tinha necessidade de contratar jogadores, assinava multas altas porque o Corinthians não tinha credibilidade, diferente de hoje. O Corinthians precisava pagar o Matheuzinho, e ele (Igor) acabou emprestando R$ 4 milhões, assim como socorri em outras, Federação…”, disse Melo.

“Em seguida, teve o problema do Garro. Para comprar o jogador, tinha de assinar uma multa de 50% de um dia para o outro. Vencia R$ 4 milhões. Se não pagasse, teria que pagar 50% de multa, R$ 6 milhões. Ele me emprestou mais R$ 5 milhões, pagamos com o menor juros de todos. Ele não tem vinculo com o Corinthians, nos emprestou e nos ajudou para sanar as nossas contas”, completou o presidente.

Em reunião na semana passada, a informação do empréstimo foi dada pelo diretor financeiro Pedro Silveira a membros do Conselho de Orientação do Corinthians (CORI), as o valor, segundo o dirigente, foi de 14 milhões.

Augusto Melo afirmou que Igor, empresário do ramo de transportes, não tem porcentagem nos direitos econômicos de jogadores, apesar de gozar de liberdade nos corredores do Parque São Jorge.