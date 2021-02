Presidente do Conselho UE é primeiro a parabenizar Draghi

ROMA, 13 FEV (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, foi a primeira autoridade do continente a parabenizar o novo primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, após o juramento ocorrido neste sábado (13).

“Parabéns ao presidente do Conselho Mario Draghi pela formação do novo governo na Itália. Parabéns e estou ansioso para trabalhar de novo com Mario Draghi para a retomada na Europa e o futuro”, escreveu em seu Twitter em uma mensagem em italiano e inglês.

Michel e Draghi trabalharam em parceria por conta da presidência do italiano no Banco Central Europeu (BCE), em cargo que o economista atuou entre 2005 e 2011. Até o momento, os demais líderes da União Europeia ainda não se manifestaram.

O juramento de Draghi neste sábado colocou fim a um mês de crise política na Itália. (ANSA).

