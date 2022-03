Presidente do Conselho UE acusa Rússia de terrorismo geopolítico

BRUXELAS, 1 MAR (ANSA) – Durante a sessão especial do Parlamento Europeu, o presidente do Conselho, Charles Michel, acusou a Rússia de cometer “terrorismo geopolítico com uma guerra injusta e não provocada”. “Que voltem para a mesa de negociações e coloquem fim à guerra”, acrescentou. (ANSA).

