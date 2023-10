Presidente do Conselho Europeu vai à cúpula de paz no Egito

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/10/2023 - 18:01 Para compartilhar:

SAN PAULO, 19 OUT (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, foi enviado e participará da cúpula pela paz no Oriente Médio prevista para sábado (21), no Cairo, no Egito.

O evento foi organizado pelo presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.

Além de Michel, o Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, também comparecerá.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também foi convidada, mas ainda não confirmou presença. (ANSA).

