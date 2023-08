Presidente do Conselho Europeu diz apoiar novas adesões à UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/08/2023 - 12:01 Compartilhe

LIUBLIANA, 28 AGO (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou nesta segunda-feira (28) que “para ser mais forte, a União Europeia precisa crescer”, em referência à adesão de mais países ao bloco.

“Nos contentamos com uma UE que se limita a gerenciar as crises ou queremos ser um ator global que muda o futuro? Estamos conformados com um mundo bipolar em conflito ou queremos contribuir com a construção de um mundo multipolar ancorado na cooperação global?”, questionou.

“Queremos ser mais influentes para dar forma a um mundo melhor e queremos ser mais fortes para sermos um aliado mais forte. E para ser mais forte e segura, a UE precisa reforçar os laços. Por isso é o momento de enfrentar o desafio da expansão”, acrescentou, durante visita à Eslovênia.

Para Michel, o bloco deve começar a agenda de expansão em 2020: “Para sermos confiáveis, acredito que devemos falar de tempos e deveres. E tenho uma proposta. Ao preparar a próxima agenda estratégica da UE, devemos colocar um objetivo claro: acredito que até 2030 estaremos prontos a crescer”.

“Isso significa que o próximo balanço de longo prazo da UE deverá incluir os nossos objetivos em comum. É um objetivo ambicioso, mas necessário. Demonstra que falamos sério”, sinalizou o presidente. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias