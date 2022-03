Presidente do conselho de administração da Petrobras diz que deixará o cargo por motivos pessoais

Por Sabrina Valle

HOUSTON (Reuters) – O presidente do conselho de administração da Petrobras, almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, disse à Reuters neste sábado que planeja deixar o cargo para passar mais tempo com sua família.

O executivo de petróleo Rodolfo Landim, que fez carreira na Petrobras antes de criar sua própria petroleira, está entre os candidatos à substituição, segundo duas pessoas a par da informação.

“A presidência do conselho de administração da Petrobras é um trabalho de 24 horas e quero passar mais tempo com minha família”, disse Ferreira, acrescentando que tem dois filhos adultos morando fora do Brasil.(Reportagem de Sabrina Valle)

Saiba mais