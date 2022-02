Presidente do comitê italiano testa negativo para Covid

PEQUIM, 9 FEV (ANSA) – O presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, testou negativo para a Covid-19 e poderá deixar o isolamento que cumpriu em Pequim, na China.

De acordo com a entidade, Malagò deixou o hotel onde havia sido colocado em quarentena e recebeu autorização para se reunir novamente com os outros membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) que estão hospedados na capital chinesa.

Mesmo isolado em função do novo coronavírus, Malagò esteve bastante participativo nas redes sociais ao ter enviado várias mensagens de apoio aos atletas italianos e elogiado os medalhistas olímpicos.

O dirigente testou positivo durante uma bateria de testes em um hotel na capital chinesa feita no dia 1º de fevereiro. Ele foi até o país asiático para acompanhar a abertura das Olimpíadas de Inverno.

Os organizadores dos Jogos de Pequim informaram que quase 400 casos de Covid-19 foram registrados desde o dia 23 de janeiro.

Nas últimas 24 horas, cinco pessoas contraíram o novo coronavírus. (ANSA).

Saiba mais