Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 9:18 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O presidente do Bradesco, Octávio de Lazari, afirmou nesta sexta-feira que o segundo maior banco privado do país deveria ter limitado mais a política de concessão de empréstimos no quarto trimestre, em meio ao impacto do caso Americanas.

O executivo fez o comentário durante conferência com analistas e estimou que a provisão para perdas com inadimplência seguirá elevada no primeiro semestre.

(Por Aluísio Alves)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias