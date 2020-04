Presidente do Botafogo-SP, Osvaldo Festucci está curado da covid-19

Em meio ao caos causado pela pandemia do coronavírus em todo mundo, o torcedor do Botafogo-SP recebeu, neste sábado, uma boa notícia. O presidente Osvaldo Festucci está curado da covid-19.

O mandatário não saiu de casa desde que sentiu uma coriza. Os sintomas foram ficando mais fortes com o passar do tempo e Festucci, após realizar um exame, foi diagnosticado com a doença.

Apesar de ter sentido falta de ar, o mandatário tricolor não precisou ser internado conforme chegou a ser noticiado e fez todo o tratamento na sua residência.

“Eu testei positivo para a covid-19 e fiz todo o tratamento em minha residência, com o apoio dos meus médicos pela internet e também da minha esposa”, disse Festucci à Rede Fé FM 94,9.

O Botafogo, assim como a maioria dos clubes, está de férias até 20 de abril, pelo menos. O Campeonato Paulista está paralisado desde o meio de março por conta da pandemia do novo coronavírus.