Presidente do Botafogo critica arbitragem na Copa do Brasil: ‘Atuação lamentável’

O Botafogo ficou na bronca com a arbitragem. Mesmo com a vitória por 2 a 1 sobre o Paraná e a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, reclamou da atuação de Vinícius Furlan, juiz da partida.

Para o mandatário alvinegro, o árbitro deixou de marcar um pênalti ao Botafogo – o lance em questão foi em cima de Kevin, no início do jogo – e errou no gol do Paraná, que teve um toque de mão antes da finalização que morreu no fundo das redes.

– Mais uma atuação lamentável da arbitragem. Nível muito baixo. Pênalti claro não marcado, erros no gol do adversário e péssimo posicionamento do juiz em campo. Não é porque ganhamos que vamos deixar de manifestar nossa plena insatisfação. Precisam de uniformidade de critérios. Fica impossível competir desse jeito. O Clube tem sido prejudicado reiteradas vezes, jogo após jogo, seja no Brasileiro ou na Copa do Brasil. Isso não podemos aceitar – afirmou.

E MAIS:

