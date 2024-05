Presidente do BoE diz que próxima mudança nos juros será um corte, mas deixa em aberto quando

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 18:03 Para compartilhar:

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta terça-feira, 21, acreditar que a próxima mudança nos juros no Reino Unido será um corte, mas deixou em aberto quando ele pode se concretizar. Durante evento da London School of Economics (LSE), ele não falou em um mês específico para a primeira redução nos juros.

Bailey afirmou que não sabe qual será o número do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) que sai na próxima manhã no país, relativo a abril.

Segundo ele, porém, a inflação deve ter desacelerado.

O dirigente foi questionado também sobre a eventual emissão de uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) pelo BoE.

Segundo ele, ainda não existe uma decisão final sobre o assunto, mas o BC não pretende remunerar com retornos os que detiverem uma CBDC, que funcionaria nesse sentido como uma cédula.